House of the Dragon, i collegamenti con Game of Thrones

Alcuni elementi già presenti nella serie madre Il Trono di Spade torneranno anche nel prequel. I draghi saranno grandi protagonisti: ce ne saranno addirittura 17 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È grande l'attesa tra i fan de Il Trono di Spade - Game of Thrones per il prequel House of the Dragon, serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta nello specifico la storia della Casa Targaryen. Andiamo a scoprire quali connessioni ci saranno tra House of the Dragon e la serie madre.

House of the Dragon, lo stesso universo di GOT approfondimento House of the Dragon, l'albero genealogico della casata dei Targaryen Le vicende di House of the Dragon sono ambientate 200 anni prima rispetto a quelle de Il Trono di Spade. Ciò significa che “l'universo” è il medesimo e molti dei personaggi che appariranno (o verranno nominati) nel prequel potranno essere già stati citati nella serie madre. Questo perché la casata dei Targaryen, che in GOT abbiamo conosciuto soprattutto tramite Daenerys, ha un albero genealogico molto ramificato. Il prequel, in particolare, partirà dal dominio di Viserys I Targaryen sul Trono di Spade, alla guida dei Sette Regni.

House of the Dragon, l'amore tra fratello e sorella GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv In Game of Thrones ha fatto scalpore l'amore incestuoso tra i due fratelli Cersei e Jaime Lannister. La stessa Daenerys, senza saperlo, si è legata a Jon Snow, ignorando la vera identità del figlio bastardo di Eddard Stark, che altri non era che Aegon Targaryen, suo nipote. Nella casata raccontata in House of the Dragon l'incesto torna nuovamente non come fatto scandaloso ma come normalità: i matrimoni tra fratelli, come avremo modo di vedere, sono molto frequenti.

House of the Dragon, la presenza dei draghi approfondimento House of the Dragon - Ritorno a Westeros, lo speciale di Sky. VIDEO In Game of Thrones Daenerys era la Madre dei Draghi, l'unica in grado di controllare i suoi amati tre figli. Queste creature mitologiche torneranno in House of the Dragon, dove saranno ancora più protagonisti. Del resto i draghi sono il simbolo dei Targaryen e nel prequel saranno presenti in abbondanza, come dichiarato da George R. R. Martin, produttore esecutivo della serie. “Sono in fremente attesa per i draghi – ha dichiarato - Ovviamente, amo i draghi. Ne abbiamo avuti tre in Game of Thrones, ma ora ne abbiamo qualcosa come 17. E spero proprio che ognuno avrà la propria personalità e saranno immediatamente riconoscibili sullo schermo, per i colori e tutto il resto, perché i draghi hanno ognuno la propria personalità nei libri, e sarà bellissimo vederli prendere vita. Con i cavalcatori di draghi”, ha specificato lo scrittore.