Il Trono di Spade, gli episodi da rivedere sulla storia dei Targaryen

I fan di Game of Thrones hanno cominciato il conto alla rovescia in attesa del 22 agosto, quando inizierà l'atteso prequel, che andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Ecco quali episodi de Il Trono di Spade rivedere per ripassare la storia dei Targaryen

I fan de Il Trono di Spade - Game of Thrones hanno cominciato il conto alla rovescia in attesa del 22 agosto, quando inizierà la messa in onda del prequel House of The Dragon. La serie, composta da dieci episodi, è ambientata 200 anni prima delle vicende narrate nella serie madre e si concentrerà sulla storia della casata nobiliare dei Targaryen. Una dinastia che abbiamo avuto modo di conoscere soprattutto grazie a Daenerys e che adesso mostrerà le numerose ramificazioni del suo albero genealogico. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Nell'attesa, ecco quali episodi de Il Trono di Spade rivedere per ripassare la storia dei Targaryen.