Oasis, il film sulla reunion prodotto dal creatore di Peaky Blinders

La pellicola vedrà la regia di Dylan Southern e Will Lovelace, due registi esperti nel racconto del mondo musicale, già autori di Meet Me in the Bathroom, documentario che ha esplorato la scena musicale newyorkese degli anni 2000.

I Gallagher avevano ragione: “It will not be televised”



La notizia di un film che racconterà la reunion degli Oasis fa ripensare alle parole con cui la band inglese aveva invitato tutti quanti a non perdersi assolutamente i concerti.

Per annunciare il loro ritorno, i fratelli Gallagher avevano infatti diffuso il seguente messaggio rivolto ai fan:

“The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.”



(Traducibile in italiano come segue: “Le armi hanno smesso di sparare. Le stelle si sono allineate. La lunga attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione”).



E, in effetti, avevano ragione: non sarà trasmesso in televisione, bensì al cinema! Il piccolo schermo lascia quindi il posto al grande schermo, per la gioia dei tantissimi che non sono riusciti ad accaparrarsi gli ambiti biglietti dei live della reunion, più desiderati dei Golden Ticket per entrare nella leggendaria fabbrica di cioccolato di Willy Wonka…