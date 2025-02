Peaky Blinders, il creatore Steven Knight: "Continuerà dopo il film"

In un’intervista a BBC Breakfast Steven Knight ha lasciato aperta la porta a nuove avventure dei gangster di Birmingham. "È un modo molto appropriato per concludere questa parte della storia di Peaky”, ha detto sulla pellicola in uscita. “Questa parte, sì”, ha però ribadito con enfasi

Il mondo di Peaky Blinders continuerà anche dopo il film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), parola del creatore Steven Knight. In un’intervista rilasciata il 18 febbraio a BBC Breakfast, Knight ha confermato la fine delle riprese lo scorso dicembre. “Lo stiamo mettendo insieme adesso”, ha detto. “Lo direi, non dovrei? Ma è fantastico. Penso che abbiamo i migliori attori britannici tutti in un unico posto, incluso Stephen [Graham]”. Il creatore ha mostrato soddisfazione per i filmati: “Nessuno rimarrà deluso. È una cosa davvero incredibile. È un modo molto appropriato per concludere questa parte della storia di Peaky”. Infine, ha lasciato la porta aperta a nuove avventure. “Questa parte, sì”, ha ribadito con enfasi. “Non sono autorizzato ad annunciarlo, ma sto solo dicendo che il mondo di Peaky continuerà”, ha concluso, rispondendo così alle domande su altri eventuali film o serie della saga.