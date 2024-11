Rebecca Ferguson, le foto coi capelli scuri

Dopo la prima foto ufficiale di Barry Keoghan nel film di Peaky Blinders, sono arrivati vari scatti, non ufficiali, di Rebecca Ferguson col suo look di scena per il lungometraggio che sarà disponibile al pubblico prossimamente e che svilupperà, come sequel, gli avvenimenti della serie televisiva trasmessa nel Regno Unito da BBC Two e in Italia da Netflix - visibile attualmente anche su Sky Q, Sky Glass e Now.

L'attrice di Stoccolma, che ha ottenuto nelle stagioni recenti un grande successo di pubblico con i due film della saga di Dune e con quelli di Mission: Impossible, dopo la chiamata ufficiale a partecipare al progetto sulla serie ideata da Steven Knigt, è arrivata a Manchester dove si è unita al resto del cast coinvolto con le riprese del film iniziate lo scorso settembre.

La produzione ha diffuso le prime foto di scena per aumentare la curiosità dei fan sul progetto.

Dopo quelle di Cillian Murphy, che riprenderà lo storico ruolo di Thomas Shelby, sono arrivate altre foto ancora, inclusa, qualche giorno fa, quella che mostra il look di Barry Keoghan nel film.

L'attore irlandese è una new entry del progetto, proprio come Ferguson. Per entrambi non ci sono ancora grandi anticipazioni. I loro ruoli sono avvolti nel mistero.