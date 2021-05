2/15 ©Webphoto

In molti ricorderanno inoltre Murphy nei panni di Patrick Braden nel film "Breakfast on Pluto" e per il ruolo di Robert Michael Fischer nel film "Inception" di Christopher Nolan. Ecco quali sono alcune delle apparizioni più o meno note dell'attore irlandese sul grande e sul piccolo schermo

Peaky Blinders, un film dopo la sesta stagione