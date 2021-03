Peaky Blinders 6, nuove foto dal set

Conrad Khan farà parte del cast dell’ultima stagione di “Peaky Blinders”, cui seguirà un film già annunciato da Steven Knight Condividi:

Sono in corso le riprese della sesta stagione di “Peaky Blinders”. I fan non vedono l’ora di poter rivedere Tommy Shelby in azione, ma intanto devono accontentarsi degli scatti che giungono dal set. Una nuova ondata è stata proposta dal “Daily Mail”. Vengono mostrati svariati attori impegnati in alcune scene o in pause tra un ciak e l’altro.

In questa ultima stagione ci sarà spazio per alcuni volti nuovi, come quello di Conrad Khan, come confermato da un messaggio condiviso sui social ufficiali della serie TV. News giungono dal set, anche se continuano a non esserci sostanziali informazioni relative alla trama. È stata girata una scena che vede un duro scontro tra la polizia e un gruppo di persone in protesta contro il fascismo. Non mancherà di certo adrenalina in questo nuovo arco narrativo.

Peaky Blinders 6, cosa sappiamo

L'ultima stagione di Peaky Blinders racconterà eventi successivi al 7 dicembre 1929, giornata al centro dell'episodio finale della quinta stagione. Un giorno importante, che decreta una dura sconfitta per Tommy Shelby. Ad avere la meglio è stato un politico, non un gangster. Un fine stratega come Oswald Mosley, personaggio realmente esistito e centrale nella diffusione dell'ideologia fascista nel Regno Unito prima della Seconda Guerra Mondiale. Tommy vede in lui un nemico naturale e, per la prima volta dopo tanto tempo, decide di orchestrare un piano che possa principalmente far del bene agli altri, più che a sé stesso. Lottare per il bene comune lo conduce però a perdere tantissimo. La risposta di Oswald affoga nel sangue alcuni membri della sua famiglia. Ciò che più conta, però, è l'instillazione del dubbio nella mente del protagonista: qualcuno lo ha tradito? Possibile che Mosley lo abbia battuto al suo gioco senza avere informazioni dall'interno? Il tema del fascismo sarà ancora centrale. Nella sesta stagione le ideologie inizieranno a diffondersi a macchia d'olio, spingendo il Paese verso la guerra, anche se su fronti ben differenti da quelli di Germania e Italia.