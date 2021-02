Peaky Blinders 6, Amber Anderson nel cast: la foto dal set

La sesta stagione dello show sarà anche l’ultima, ma la storia della famiglia Shelby proseguirà con un film Condividi:

La produzione della sesta stagione di “Peaky Blinders” ha ormai avuto inizio, per la gioia dei fan, che attendono con ansia il nuovo capitolo dedicato a Tommy Shelby e alla sua famiglia. Continuano a giungere news in merito, come l’aggiunta al cast di Amber Anderson. Un nuovo personaggio in questa ultima stagione, del quale non è stato però rivelato il nome.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio Aggiornamenti in merito alla sesta stagione sono giunti dal regista Anthony Byrne. Questi ha parlato delle riprese effettuare a Portsoy, in Scozia: “Difficile pensare che il nostro tempo in questa cittadina sai ormai finito, considerando il lavoro svolto per oltre un anno, tra conversazioni, ricognizioni e piani logistici”. Il regista ha ringraziato chiunque abbia preso parte alle riprese, come la troupe locale e il reparto scenografico, che ha avuto l’arduo compito di trasformare l’intero panorama, rendendolo “Peaky”. Byrne sottolinea come qualcosa di importante sia stato girato in questo luogo. Non è da escludere che possa avere a che fare con il grande finale atteso.

approfondimento I migliori personaggi di Cillian Murphy Facile pensare come questi nuovi episodi possano ripartire esattamente da dove si era interrotta la quinta stagione. Tommy sembrava essersi risvegliato dal proprio torpore, provando a porre il bene del Paese dinanzi alla crescita economica della propria famiglia. Per anni non ha voluto altro che lasciarsi alle spalle un impero e, infine, lasciarsi morire, così da poter forse ritrovare Grace e in qualche modo pagare per la sua morte. L’arrivo di Oswald Mosley sulla scena politica britannica ha però cambiato tutto. Le sue idee fasciste prendono piede e Tommy non può permettere che qualcosa del genere accada. Il clima politico internazionale è incandescente e qualcosa potrebbe accadere da un momento all’altro. È come se Tommy sentisse l’imminente arrivo della Seconda Guerra Mondiale. Prova dunque a uccidere Mosley (personaggio realmente esistito), fallendo miseramente. Il suo tentativo mancato comporta gravi perdite, lasciando il capo della famiglia Shelby tra tormenti e sospetti. Possibile che qualcuno lo abbia tradito? Possibile che Mosley possa semplicemente aver previsto ogni sua mossa? Con sorpresa dei fan, è stato annunciato come la sesta stagione sarà anche l’ultima di “Peaky Blinders”. Steven Knight ha sempre spiegato d’avere un piano in mente per sette stagioni. Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però complicato i programmi, costringendo a una più rapida conclusione delle vicende narrate. La trama verrà però ripresa in una pellicola in uscita nei prossimi anni, che potrebbe anche dare il via a un’eventuale serie spin-off.