Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 22 febbraio. DIRETTA

Australia:ministero Salute interrompe pubblicità su Facebook

- Il Ministero della Salute australiano ha annunciato la sua decisione di interrompere qualsiasi campagna promozionale su Facebook, come misura di ritorsione contro il social network che sta bloccando i contenuti d'attualità in segno di protesta contro un disegno di legge sostenuto dal governo di Canberra. Questo stop arriva nel momento del lancio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Australia, in cui il Governo ha investito circa 16,5 milioni di euro di sponsorizzazione. Il ministro della Salute, Greg Hunt, ha annunciato ieri sera che il suo ministero continuera' a finanziare la campagna pubblicitaria ma non su Facebook.