7/13 ©Ansa

LA CAMPAGNA VACCINALE IN GERMANIA - Spetta ai Länder (gli Stati federati tedeschi) chiamare i cittadini per il vaccino. Si è partiti dagli over 80 e dal personale sanitario. Poi toccherà a over 70, malati a rischio, personale degli istituti psichiatrici, amministrativi delle strutture sanitarie, forze dell’ordine, over 60 fino al resto della popolazione. Al momento i vaccini vengono effettuati in unità mobili, a regime opereranno 400 centri in tutta la Germania