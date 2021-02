Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 febbraio

Sono 13.452 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 14.931 ), a fronte di 250.986 tamponi giornalieri effettuati (ieri 306.078), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,35% (ieri 4,8%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 febbraio sulla situazione coronavirus in Italia. Le vittime sono 232 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.094 (+31), con 125 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.809.246. Le vittime in totale sono 95.718, con 232 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 251). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 8.946, per un totale di 2.324.633. I ricoverati con sintomi sono 17.804 (+79). Sono invece 368.997 le persone in isolamento domiciliare (+4.162). I tamponi sono in totale 38.058.939, in aumento di 250.986 rispetto al 20 febbraio. I casi testati sono finora 18.939.451 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19.