Vaccino Covid, Astrazeneca taglia dosi. Dura reazione dalle Regioni

Il taglio nazionale, comunicato a varie Regioni, sulle dosi in arrivo questa settimana, si aggirerebbe intorno al 15%. I governatori non ci stanno: per Zingaretti è "gravissimo", per Fontana "insostenibile", e invita Draghi a far sentire "la sua voce autorevole in Europa". L'azienda si difende: “Il piano sarà rispettato”

Un rallentamento nelle consegne dei vaccini Astrazeneca ha scatenato una polemica che ha coinvolto diverse Regioni italiane ( LO SPECIALE VACCINI - LO SPECIALE COVID - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). L’azienda ha deciso un ulteriore taglio delle sue forniture all'Italia: questa settimana saranno consegnate dosi con una decurtazione tra il 10 e il 15%, secondo quanto comunicato a varie regioni. Invece di 566mila fiale ne vengono recapitate 506mila. Il piano di somministrazione accumula così nuovi ritardi, proprio mentre entra nel vivo la fase che coinvolge scuola e forze dell'ordine. E innervosisce ancora di più le Regioni impegnate a rimodulare il piano vaccinale per le dosi ancora una volta meno del previsto. Ma Astrazeneca in serata ha cercato di rassicurare: “Impegno per 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l'obiettivo di superare i 5 milioni” ( PILLOLE DI VACCINO: TUTTE LE PUNTATE ).

La replica di Astrazeneca

In serata Astrazeneca ha replicato spiegando che sta lavorando per rispettare l'impegno di “consegnare all'Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l'obiettivo di superare i 5 milioni". In una nota l’azienda afferma che "con la terza consegna che è stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare già più di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre". I processi di produzione dei prodotti biologici come questo vaccino, continua l’azienda, "sono complessi, e una moltitudine di fattori produttivi e di test di qualità che vengono minuziosamente fatti su ogni lotto possono avere un impatto sulla data, frequenza e numero di dosi di ogni consegna". Per questo motivo "la consegna effettuata ieri è risultata inferiore di circa il 7% rispetto alle previsioni, ma allo stesso modo le consegne della settimana precedente erano leggermente superiori al previsto".