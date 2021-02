Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 21 febbraio. LIVE

Da oggi Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione ma, in vista del Dpcm in scadenza il 5 marzo, le Regioni chiedono misure a livello nazionale. Sui vaccini i Governatori chiedono al Governo più dosi. Astrazeneca annuncia un taglio alle forniture in Italia pari al 10-15%. Circa 15mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. 251 i morti. In calo i ricoveri. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia