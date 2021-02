Covid, Galli a Sky TG24: "Avremmo voluto vaccinare di più"

“Spero possa andare bene, ma al momento non sta andando bene. Le rispondo così anche per non farmi dire subito 'il solito gufo' ma il dato di fatto è che i contagi stanno aumentando e abbiamo la visita di una serie di varianti, che non ci fanno certo piacere, e contestualmente avremmo voluto vaccinare di più”. E' quanto ha detto Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a Sky TG24 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - UN ANNO DI COVID) .

“Le cose vanno meno velocemente di quanto si vorrebbe e, per quanto messo in campo dal punto di vista organizzativo, saremmo in grado di fare", ha aggiunto Galli riferendosi alla campagna vaccinale in corso.

"Mi auguro che gli ostacoli principali ad avere la materia prima siano superati rapidamente, altrimenti non vorrei fare come a Venezia molti e molti anni fa: il morbo infuria, il vaccino manca e sul ponte sventola bandiera bianca. Ma il vaccino credo che arriverà", ha poi concluso Galli.