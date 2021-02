Covid, quali sono le regioni che possono cambiare colore

6/16 ©Ansa

La situazione in Abruzzo, però, dove ci sono già le province di Pescara e Chieti in zona rossa, preoccupa. Con il nuovo monitoraggio potrebbe passare in zona rossa l'intera regione, in caso l'indice Rt superi 1.25 (il limite per passare in rosso)

Pillole di vaccino, le puntate dello speciale Sky