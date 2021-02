7/24 ©Getty

VENETO - La prevalenza della variante inglese sul territorio del Veneto è intorno al 17,7% del totale, in linea con il dato a livello nazionale. Vi sono anche due casi di variante brasiliana, isolati, in provincia di Padova e Venezia, come ha riferito Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Izspve) di Padova. Intanto la variante inglese è stata individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti ai Mondiali di sci di Cortina D'Ampezzo. I test non appartengono ad atleti