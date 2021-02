Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 20 febbraio. LIVE

Sono 15.479 i nuovi casi di coronavirus su 297.128 tamponi analizzati complessivamente nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che si attesta sul 5,2%. I morti sono 353. I ricoveri in ospedale calano di 132 unità, quelli in terapia intensiva aumentano di 14 ( IL BOLLETTINO LE GRAFICHE ). L'Italia resta gialla e arancione con alcune zone rosse, più o meno vaste, ma stabilite a livello locale: passano in arancione Emilia Romagna, Molise e Campania. L'incidenza dei casi Covid in Italia a livello nazionale cresce rispetto alla settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti (8-14 febbraio) contro 133,13 del periodo 1-7 febbraio, "lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti". Alcuni casi di variante inglese del virus sono stati sequenziati in Sardegna. Milleproroghe, 6 mesi in più per bonus vacanze. Il G7 stanzia 7,5 mld per i vaccini ai Paesi poveri, Draghi: salute bene globale, regole vanno condivise. Il bilancio dei contagi nel mondo dall'inizio della pandemia supera intanto quota 110 milioni, di cui 2,5 milioni morti e 62 milioni guariti.