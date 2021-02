7/13 ©Getty

Per contenere la diffusione della variante sudafricana, restrizioni ancora più rigorose saranno applicate nei quattro comuni nei quali ne è stata rilevata la presenza: Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso in Passiria. Nelle quattro località, gli spostamenti fuori dal comune saranno consentiti per particolari esigenze lavorative, di salute o altre situazioni urgenti e di necessità, ma dal 22 febbraio, per ogni spostamento in entrata o in uscita, sarà necessario essere in possesso di un test antigenico o PCR negativo risalente al massimo a 72 ore prima