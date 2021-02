6/22 ©LaPresse

PIEMONTE – Preoccupa in Piemonte la diffusione delle varianti. Sono stati registrati 23 casi di quella inglese. La Regione ha pronta una delibera per dividere il territorio in zone, in vista di eventuali chiusure mirate per bloccare i focolai sul nascere. L'area al momento più colpita dalla variante inglese è il Vco, per la vicinanza con la Svizzera

Il bollettino con i dati aggiornati al 19 febbraio