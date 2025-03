Chi era Nicola Di Carlo, l'autista del pullman morto nel Po a Torino

Si chiamava Nicola Di Carlo l'autista del pullman che ha perso la vita ieri pomeriggio, dopo che il mezzo di cui era alla guida è precipitato nelle acque del fiume Po a Torino . Era un imprenditore di 64 anni originario dell'Abruzzo ma da tempo residente a Guglionesi, in provincia di Campobasso. Fondatore e titolare insieme del fratello della Di Carlo Tours, ditta di trasporti con sede a Guglionesi, paese dove l'uomo viveva con la sua famiglia. La vittima aveva costruito con impegno e dedizione l'impresa, attiva in Molise e Lombardia e specializzata nell'organizzazione di viaggi turistici e scolastici, gestendola insieme ai suoi figli.

Di Carlo era l'unica persona a bordo del bus precipitato

L'incidente è avvenuto mentre stava facendo manovra in piazza Vittorio, nei pressi del ponte Vittorio Emanuele. Di Carlo era l'unica persona a bordo del bus, che si è parzialmente inabissato, tra la paura e l'incredulità di chi passeggiava lungo il fiume. Il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante, visto che la zona è sempre piena di passanti e turisti, ma soprattutto se l'uomo avesse fatto in tempo a caricare la scolaresca in gita a Torino che lo attendeva non distante, in piazza Castello. "L'autista del bus li stava andando a prendere, sono bimbi delle elementari" ha detto il comandante della polizia locale di Torino, Roberto Mangiardi, che sta coordinando le indagini.