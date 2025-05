Chi è Lello il sensitivo, al centro dell’inchiesta a Sorrento

C’è anche il nome di Raffaele Guida, volto noto delle tv locali campane con il soprannome di “Lello il sensitivo”, tra le figure coinvolte nell ’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola , fermato mentre era a cena dai finanzieri con addosso una cifra in contanti che secondo l'accusa costituiva una “mazzetta”. Guida non è nuovo ai riflettori: per anni ha condotto programmi televisivi tra Caserta e Napoli, costruendo la sua notorietà su riti esoterici, lettura dei tarocchi e presunti poteri soprannaturali. Inoltre, Lello aveva fatto notizia già nel 2022, quando proprio Coppola l’aveva chiamato a curare la comunicazione e le relazioni istituzionali. La sua assunzione in Comune era diventata un caso e, alla fine, Lello aveva rinunciato all’incarico. Oggi, il suo nome compare tra le carte dell’inchiesta per mazzette a Sorrento, la procura lo considera “fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, con gli imprenditori”.

167mila euro nascosti in casa: il denaro trovato nel biliardo del sensitivo



Secondo l’accusa, Guida sarebbe stato il tramite, tra il primo cittadino e imprese aggiudicatrici di appalti comunali, che avrebbero ricompensato il sindaco con sostanziose somme di denaro. Una parte di questi soldi, 167mila euro, è stata trovata da Gringo, il cash-dog dei finanzieri, a casa del veggente, a Santa Maria a Vico, nascosti nell'incavo di un tavolo da biliardo. E il sindaco si era incontrato sempre con Guida il 28 dicembre dell'anno scorso, quando le Fiamme gialle lo trovarono in possesso di 15mila euro nascosti in una confezione di panettone.



Chi è Lello il sensitivo



Raffaele Guida, come detto, è un personaggio noto soprattutto nel circuito delle tv locali campane, in particolare tra Napoli e Caserta. Si è presentato negli anni come mago, cartomante e veggente, costruendo la sua immagine pubblica su pratiche come la chiromanzia e la cartomanzia. Sui social, oltre a mostrare la sua passione più recente per il biliardo – disciplina per cui avrebbe preso parte a diverse gare regionali e nazionali – Guida si descrive come "studioso di porte temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia, dominio della mente", mago "specializzato in ritorni d'amore”. In passato ha partecipato anche a spettacoli dal vivo in cui si esibiva come guaritore. In uno di questi, ancora reperibile online, invitava il pubblico a poggiare la mano sulla parte del corpo da “curare”, suggerendo in caso di insonnia di metterla sul capo. Lo show però non andò come previsto: una spettatrice si sentì male durante l’esibizione.