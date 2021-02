Bonaccini a Sky TG24: “Con varianti riflessione su sistema dei colori”

Secondo il presidente dell'Emilia-Romagna, “siccome le varianti circolano in tutta Italia e anche nelle Regioni in giallo i parametri stanno peggiorando, credo sarebbe il caso nelle prossime ore o giorni di trovarci tra Governo e Regioni”

Bonaccini: "Un saliscendi che dà preoccupazione"

approfondimento

Varianti Covid Italia, ecco le regioni dove sono state segnalate

Secondo il governatore, “si rischia un saliscendi che dà preoccupazione, non mette un’asticella su quando, non dico potrà terminare, ma dare un senso di risposta che veda una fine”, ha spiegato. E, “siccome le varianti circolano in tutta Italia e anche nelle Regioni in giallo i parametri stanno peggiorando, credo sarebbe il caso nelle prossime ore o giorni di trovarci tra Governo e Regioni”, ha poi continuato Bonaccini.

Valutare "qualche settimana di restrizioni omogenee"

Il tema, ha sottolineato ancora, è stato affrontato dallo stesso Bonaccini proprio ieri, “con la neo ministra agli Affari Regionali Gelmini”. Già sentito anche, come confermato dallo stesso governatore, “il ministro Speranza per capire, e questo ce lo devono dire gli scienziati, se davvero c’è il peggioramento come vediamo e questo peggioramento non fosse solo di qualche regione ma del Paese”. Secondo il presidente dell’Emilia-Romagna, adesso, occorre “valutare se valga la pena fare qualche settimana di restrizioni omogenee, cercando anche di andare a rivedere le regole, ad esempio per bar e ristoranti sempre più penalizzati. L’importante è parlare e trovare assieme le risposte migliori”.