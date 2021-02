Covid, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Attesi oggi i dati Covid dell'Iss, che decreteranno i prossimi colori delle regioni. Mezza Italia rischia l'arancione da domenica; rosso l'Abruzzo, mentre la Val d'Aosta avrebbe i numeri come prima regione bianca. Il tasso di positività nazionale sale al 4,8%; altri 347 i decessi. Il fai-da-te delle regioni sui vaccini: La Procura di Perugia invia i Nas all'Aifa, dal commissario Arcuri e alla Regione Veneto. Oggi riunione in videoconferenza del G7: la prima per Draghi, per Biden e sotto la presidenza del Regno Unito. Il presidente Usa vuole impegnarsi con gli altri leader a stanziare 4 miliardi di dollari per il programma di vaccinazione globale contro il Covid-19, dice la Casa Bianca. Il bilancio dei contagi nel mondo dall'inizio della pandemia supera intanto quota 110 milioni, di cui 2,5 milioni morti e 62 milioni guariti.