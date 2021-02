Coronavirus, le regole della zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Spostamenti solo per comprovate esigenze

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Nella zona rossa ci si può muovere dalle 5 alle 22 soltanto per "comprovate esigenze", cioè motivi di lavoro, salute ed emergenze all'interno del proprio comune. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’interno del territorio, ma chi deve accompagnare i figli a scuola può farlo. Anche nelle zone rosse sarà possibile andare a casa di amici e parenti in massimo due persone (sono esclusi i minori di 14 anni e i disabili), ma solo all'interno del proprio territorio comunale. Rimane valido sempre il divieto di spostamento tra regioni anche di diverso colore, tranne - di nuovo - per comprovate esigenze. Come in tutte le regioni, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma e sono sempre valide le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5. In caso di controlli, deve sempre essere mostrata o compilata al momento l'autocertificazione.