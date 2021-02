1/8 ©Ansa

Fra i molti settori messi in crisi dalla pandemia di Coronavirus, c’è quello dei collaboratori sportivi. Il mondo dello sci non è mai ripartito (la chiusura degli impianti è stata prorogata fino al 5 marzo) e molti altri ambiti sono rimasti fermi per mesi. Ora si attende il decreto Ristori 5, ma sono molte le incertezze: non è stato nominato un ministro per lo Sport nell’esecutivo Draghi e mancano le informazioni sul bonus da 800 euro che era stato promesso dal precedente governo

