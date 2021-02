1/15

In Italia il tasso di mortalità è aumentato di quasi il 50% in primavera e a novembre 2020 (come si vede anche nel grafico) rispetto agli stessi periodi del 2016-19. Un innalzamento del numero di decessi dovuto alla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto oggi Eurostat in base ai dati raccolti sull'incremento della mortalità in Europa tra marzo e novembre dello scorso anno

Covid, gli aggiornamenti live del 16 febbraio