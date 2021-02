7/19 ©Getty

VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA - “Quasi il 20% dei tamponi fatti presenta la variante inglese", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. Per ora non è stata riscontrata la variante brasiliana né quella sudafricana. Quella inglese invece è stata rilevata in almeno 17 tamponi positivi in Friuli. Un'ulteriore mutazione del virus, la "N439K", già rilevata negli Usa, è stata riscontrata per la prima volta in Italia, a Trieste, in ambito pediatrico