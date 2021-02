Covid, ipotesi nuovo lockdown totale. Esperti e politici si dividono

11/13 ©Ansa

Il virologo Andrea Crisanti, come Ricciardi, ritiene che il governo debba stringere ancora le misure per la lotta al Covid. “Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti