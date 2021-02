Intervistato a “Mezz'ora in più”, il leader leghista esprime soddisfazione per l’esecutivo: “Accolte le nostre richieste. Non chiederò dimissioni di Speranza, voglio costruire. A Lamorgese chiedo cambio di passo su migrazione”. Sulla gestione della pandemia chiede “meno parole e più riunioni. E sullo sci non si può cambiare idea ora”. Infine sul tema immigrazione dice: “Gli immigrati regolari sono miei fratelli”

Salvini: “Ricciardi? Parli prima con Draghi”

Salvini ha invece attaccato Walter Ricciardi, consigliere della Salute, che ha annunciato di voler chiedere a Speranza un lockdown totale. “Prima di terrorizzare gli italiani, fai il favore di parlarne con il presidente del Consiglio. Non ci sta che un consigliere una domenica mattina si alzi e senza dire nulla al suo ministro o al presidente del Consiglio - ha aggiunto - parli di una chiusura totale. Io credo che la gente più lavora e meno parla e meglio è". "Metti attorno a un tavolo gli esperti e chi convince di più sulla base dei numeri e dei dati, allora ha ragione. Ma non ne possiamo più di aprire e chiudere", ha proseguito Salvini ribadendo: "non possono dire cose diverse". Sulla situazione di emergenza sanitaria, Salvini ha detto che "c'è voglia di salute, di vita e normalità, penso che anche questo sia un cambiamento, gli italiani non possono stare attaccati alla tv per capire se il lunedì vanno in ufficio o i bambini a scuola. Come ha detto Draghi, qualche dichiarazione in meno e qualche riunione in più”.