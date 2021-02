Covid, Ricciardi: "Chiederò a Speranza un lockdown totale"

Ricciardi: "Impianti sci incompatibili con situazione Covid"

"In questo momento - prosegue - le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti". "Non dimentichiamo - sottolinea Ricciardi - che la variante inglese e' giunta in Europa proprio 'passando' dagli impianti di risalita in Svizzera".