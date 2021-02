Nuovo lockdown totale Italia, Gimbe: "Senza stop&go per tutto il 2021"

Il presidente Cartabellotta: "L'obiettivo è far circolare il virus meno possibile" Condividi:

Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, "un lockdown totale per 2 settimane farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento", mentre senza alcuna chiusura "bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021". Parlando coi microfoni di Radio Cusano Campus, Cartabellotta si è soffermato sulla richiesta di chiusura generale da parte del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: "Credo che il suo ragionamento sia allineato con quello che abbiamo pubblicato prima del periodo natalizio. La strategia che il governo ha assunto è quello della convivenza con il virus, varando misure per evitare la saturazione degli ospedali" (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Cartabellotta: "Non tutte le Regioni sono pronte a testing e tracciamento" leggi anche Covid, Ricciardi: "Chiederò a Speranza un lockdown totale" Chiudere tutto per 2 settimane, quindi, significherebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento, ma secondo Cartabellotta, "non tutte le regioni sono pronte all'attività di testing e tracciamento. Dobbiamo decidere se siamo disponibili ad accettare una restrizione maggiore per abbassare la curva, oppure se accettiamo di avere un 2021 che andrà avanti con stop&go". Immaginare che la somministrazione del vaccino possa far migliorare la situazione "è molto difficile, sia per i tempi sia per l'incognita varianti - continua il pesidente Gimbe - l'obiettivo dovrebbe essere far circolare il virus meno possibile e non abbassare il carico sugli ospedali, tutti i Paesi invece hanno scelto la seconda via"