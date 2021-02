Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Allarme sulle varianti, l'Istituto superiore di Sanità chiede un rafforzamento delle misure. Von der Leyen annuncia un programma di ricerca sulle mutazioni. Proseguono intanto le somministrazioni dei vaccini agli over 80 e alle forze dell'ordine. Zaia dichiara di aver trovato offerte per milioni di dosi per il Veneto. Tensione nel governo per lo stop in extremis agli impianti di sci