Cresce l’allarme per le varianti di coronavirus dopo l’avvertimento dell’Iss sulla velocità di diffusione: il nuovo esecutivo starebbe dunque studiando nuove misure per tenere sotto controllo la curva epidemiologica che risulta di nuovo in salita. Possibili nuove restrizioni a livello locale, ma si lavora anche per velocizzare la campagna vaccinale. L'attuale Dpcm è in scadenza il prossimo 5 marzo