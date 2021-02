Covid, Iss: "Innalzare misure in tutta Italia contro variante inglese"

In Italia, come emerso dall'indagine a campione svolta lo scorso 4-5 febbraio dal ministero della Salute e Iss, circa un caso positivo su cinque risulta portatore della variante inglese del coronavirus (17,8%), seppur la sua diffusione non sia omogenea sul territorio nazionale. Dopo aver valutato nel dettaglio i dati emersi, l'Istituto Superiore della Sanità, nella relazione tecnica della prima indagine nazionale della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 , pubblicata sul suo sito ufficiale, "raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante VOC 202012/0 (inglese), rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto".

Come sottolineato dall'Istituto Superiore di Sanità nella relazione tecnica, la cosiddetta "variante inglese" è stata identificata nell'88% delle Regioni/PPAA partecipanti all'indagine. Le stime di prevalenza regionale, tuttavia, risultano molto diversificate, con stime comprese tra 0% e 59%. "Tre Regioni/PPAA - precisa l'Iss - non hanno partecipato all'indagine. Una Regione invierà i dati nei prossimi giorni, mentre un'altra Regione ha le analisi ancora in corso". La "flash survey", condotta in collaborazione con 82 laboratori regionali, si è basata sull'analisi di 852 campioni. I test sono stati selezionati casualmente cercando di garantire una rappresentatività geografica all'interno di ogni Regione, come indicato dal ministero della Salute in una circolare, pubblicata in data 8 febbraio 2020. In particolare, come sottolineato dall'Istituto Superiore si Sanità, su 3.984 casi con infezione da virus SARS-CoV-2, sono stati effettuati 852 sequenziamenti del gene S o sequenziamenti in NGS. Di questi 495 infezioni sono risultate riconducibili alla variante inglese del coronavirus.



Nel documento, l'Iss precisa che "considerata la maggior trasmissibilità della variante studiata, e considerato l’andamento in altri paesi interessati precocemente dalla diffusione della VOC 202012/0, è prevedibile che questa nelle prossime settimane diventi dominante nello scenario italiano ed europeo".