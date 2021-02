Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Le piste da sci resteranno chiuse almeno fino al 5 marzo: lo ha deciso il ministro della Salute Speranza dopo aver consultato il Cts, che giudica la riapertura troppo rischiosa tenuto conto della dinamica della diffusione delle varianti del Covid-19. La pandemia, secondo il consigliere del ministro Ricciardi, suggerisce un cambio di rotta, magari un lockdown breve ma duro per uscire prima dal tunnel. Parole che infiammano la Lega e le Regioni. Salvini confida nel premier Draghi e critica gli "'esperti' che seminano paure". I ministri Giorgetti e Garavaglia, che oggi incontreranno gli operatori del settore, chiedono indennizzi adeguati per la montagna. Ira di Toti, Fontana e Zaia ma anche il dem Bonaccini esprime "stupore e sconcerto" per lo stop alla stagione invernale arrivato alla vigilia della riapertura. Registrati in Italia nelle ultime 24 ore 11.068 nuovi contsgi e 221 morti.