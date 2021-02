Sci, ministro Garavaglia: "Danno per scelta Governo va indennizzato"

"La montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola - ha affermato il ministro del Turismo -. Per ripartire serve programmazione e poi lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna"

"C'è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizati", lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dopo un incontro con gli operatori della montagna e i rappresentanti degli enti locali in seguito allo stop sulle riaperture degli impianti sciistici dovuto all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Insieme con il ministro, in conferenza stampa, presente anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e in collegamento il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

"La montagna è stata dimenticata"

"La montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola - ha affermato Garavaglia -. Per ripartire servono due cose fondamentali: finalmente programmazione perché non si può sapere il giorno prima cosa si fa il giorno dopo, e poi lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna. Quindi bisogna usare i soldi del Recovery per fare investimenti mirati, per ripartire alla grande come la nostra montagna sa fare".

"Nel prossimo decreto quota importante a montagna"

"Nel prossimo decreto, una quota dei 32 miliardi andrà alla montagna. Alla luce di quello che è successo, credo che sarà una quota importante. Non ci sono problemi a capire l'entità del danno - ha spiegato Garavaglia -. L'entità del danno è ancora da quantificare, ma secondo le stime fatte dalle Regioni, per il sistema montagna, tolto gli impianti, parlano già di 4,5 miliardi, a questi vanno aggiunte le risorse per gli impianti di risalita" ha aggiunto.