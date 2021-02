Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c'è da aver fretta". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata dal Tgr Rai, a proposito della campagna vaccinale per gli over 80 che prenderà il via la prossima settimana.

Intanto, ieri in Lombardia sono stati 1.987 i nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:00 - Moratti: "Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta"

"Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c'è da aver fretta". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata dal Tgr Rai, a proposito della campagna vaccinale per gli over 80 che prenderà il via la prossima settimana. "Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l'assistenza domiciliare o i medici dell'Usca. Saranno garantiti anche i trasporti di medici dalla protezione civile. La prima dose sarà somministrata entro fine marzo e auspicabilmente entro metà aprile la seconda dose, sempre che saranno rispettati i tempi previsti per la distribuzione dei vaccini necessari. Partiremo con 15 mila dosi la settimana, passando poi a 50 mila e 100 mila. Ci sono 200 punti vaccini, ma sono in fase di apertura altri centri".