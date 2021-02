Vaccino anti-Covid, al via prenotazioni per over 80 in Lombardia

Si sono aperte alle 13 le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale anticovid riservata agli over 80 attraverso il portale dedicato

Si sono aperte alle 13 le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale anti-Covid riservata agli over 80 attraverso il portale dedicato. Dopo il boom di telefonate al numero verde informativo istituito dalla Regione Lombardia, oggi sono già in migliaia le persone in attesa di essere collegate alla piattaforma: gli utenti in coda erano quasi 90mila (esattamente 89.700) alle 13.45. Sul portale non si registra alcun problema di accesso al momento. Sempre a quell'ora erano 4.403 le adesioni fatte attraverso il sito. L'avvio delle somministrazioni avverrà il 18 febbraio.(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le modalità

L'adesione degli over 80 è possibile anche rivolgendosi al proprio medico di famiglia o in farmacia: "Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi", ha fatto sapere l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Nella nota viene spiegato che "l'adesione potrà anche essere manifestata al medico curante da parte di un familiare o di un assistente della persona gravemente disabile che intenda vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del soggetto da vaccinare e un numero di cellulare o telefono fisso". Alle 13.45 erano 338 le adesioni fatte in farmacia e 26 dal medico di base.