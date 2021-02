Vaccino Covid, ieri oltre 28mila chiamate a numero verde Lombardia

Ieri si è registrato un boom di telefonate per ricevere informazioni su come aderire alla campagna vaccinale per gli over 80. L’adesione per questa fascia di popolazione è possibile da domani: l’avvio delle somministrazioni partirà dal 18 febbraio

C'è stato un boom di chiamate ieri per ricevere informazioni su come aderire alla campagna vaccinale anti-covid per gli over 80 al numero verde, istituito dalla Regione Lombardia, per dare informazioni sul contenimento e la gestione del contagio. Più precisamente, in una sola giornata, i 430 addetti hanno risposto a più di 28mila telefonate (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

La campagna vaccinale per over 80

L'adesione alla campagna vaccinale per gli over 80 sarà possibile a partire da domani rivolgendosi al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it), mentre l'avvio delle somministrazioni partirà dal 18 febbraio.