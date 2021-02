Stop a impianti sci, Cirio: “Da Speranza mancanza di rispetto”

“Fuori dai palazzi romani c'è un mondo fatto di persone reali, che hanno assunto dipendenti, hanno fatto contratti, venduto skypass”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, che ha parlato di una ”ordinanza surreale, sbagliata nei tempi” Condividi:

"Fuori dai palazzi romani c'è un mondo reale, fatto di persone reali che hanno assunto dipendenti, hanno fatto contratti, venduto skypass. Ci sono famiglie che, viste le vacanze, hanno preso ferie per portare i figli in montagna. Persone di cui il ministro Speranza ha dimostrato di non avere consapevolezza e rispetto". Questo il duro attacco lanciato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo l’ordinanza di ieri, che vieta l'apertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo (L'ORDINANZA). Una decisione "sbagliata nei tempi", arrivata "a dodici ore dall'apertura degli impianti”, ha sottolineato il governatore, intervenuto in diretta a Buongiorno su Sky TG24. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

“Ordinanza surreale, siamo allibiti” vedi anche Covid, niente sci fino al 5 marzo. Protestano Lega e regioni “Non ci sono state - ha spiegato Cirio - interlocuzioni formali, se non scambi di messaggi, ma non è stata convocata, come di solito accadeva, una Conferenza Stato-Regioni, un incontro quantomeno con le regioni del nord che hanno il sistema sciistico nei loro territori. Siamo stati bersagliati da comunicati stampa di tecnici, Cts, consulenti che annunciavano chiusure creando un panico culminato in questa ordinanza surreale. Surreale - ha sottolineato il presidente piemontese - perché il mondo della neve ha ricevuto dallo stesso Cts il 4 febbraio, dieci giorni fa, il via libera ad aprire il 15”. “Il danno – ha aggiunto - è enorme. Le stazioni sciistiche, che non lavorano da un anno, se avevano altri quattro soldi li hanno spesi per prepararsi all’apertura di oggi, nel rispetto delle regole che Roma aveva dato. Siamo allibiti”.