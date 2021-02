10/17 ©Ansa

A Verona non si ferma il tributo degli innamorati alla casa di Giulietta nel giorno di San Valentino. Moltissimi giovani sono arrivati in città per scambiarsi un abbraccio davanti alla celebre terrazza, da cui la leggenda vuole si affacciasse l'innamorata di Romeo. Le ferree regole di distanziamento hanno limitato ad un massimo di 13 coppie l'accesso contemporaneo al cortile del palazzo in via Cappello, 26 persone in tutto