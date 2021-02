1/47 ©Kikapress.com

La storia del cinema è piena di baci che sono rimasti impressi non solo negli occhi degli spettatori ma anche nell'immaginario collettivo. Dal bacio che ridà la vita del classico Disney "Biancaneve" alla passione di Rhett Butler e Rossella O'Hara in "Via col Vento", dall'amore titanico di Jack e Rose prima che la tragedia li separi per sempre. Dal bacio sottosopra di "Spiderman" a quello fra Demi Moore e Patrick Swayze in "Ghost"

San Valentino in Pinacoteca di Brera col Bacio di Hayez. FOTO