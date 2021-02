Attori, cantanti, registi: sono vari i personaggi dello spettacolo che hanno scelto la festa degli innamorati per celebrare le proprie nozze. Non sempre, però, la giornata ha portato fortuna e in alcuni casi al matrimonio ha fatto seguito anche il divorzio. Da Meg Ryan a Elton John: ecco chi è salito all'altare il 14 febbraio