Justin Bieber annuncia un concerto su TikTok per San Valentino

Justin Bieber (FOTO) ha annunciato una performance speciale per San Valentino. L’artista eseguirà dal vivo su TikTok l’album “Journals” pubblicato nel 2013. Il concerto virtuale andrà in scena nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2021, qui in Italia sanno le 03.00 di notte. La replica verrà trasmessa lunedì 15 gennaio 2021 alle ore 20.00 (ora italiana). Pubblicato nel dicembre 2013, l'album solo digitale contiene i singoli "All That Matters", "Heartbreaker" e "Confident" con Chance The Rapper. Parlando del progetto e della decisione di pubblicarlo come LP digitale, il manager di Bieber, Scooter Braun, all'epoca disse che volevano "fare le cose in modo leggermente diverso. Se hai più musica e hai più cose che vuoi esprimere, devi pensare fuori dagli schemi. Quando hai persone incredibilmente creative, le cose accadono”.

La storia dell’album “Journals” approfondimento Justin Bieber è l'artista più ascoltato su Spotify “Journals” è una raccolta di singoli pubblicata il 23 dicembre 2013 e rilasciata solo in digitale. La prima versione fisica è stata pubblicata solo tre anni dopo sotto forma di vinile, mentre in Giappone è stata scelta la versione CD e cofanetto deluxe. Le sessioni di registrazione sono state fatte durante il Believe Tour (2012-2013) e per ottenere un suono più maturo sono stati coinvolti numerosi produttori di musica R&B come Jason "Poo Bear" Boyd, Maejor Ali, Andre Harris, DK the Punisher, Soundz e The Audibles. Tra le collaborazioni presenti anche quelle con R. Kelly, Chance the Rapper, Big Sean, Lil Wayne e Future. Sono stati dieci i singoli estratti ma solo due i video pubblicati. L’album doveva essere pubblicato in versione fisica ma la casa discografica di Justin Bieber non era completamente d'accordo con il nuovo stile musicale del suo artista e scelse di non supportare il progetto dell'album. Il disco è diventato un cult tra i fan del cantautore canadese. La tracklist di “Journals”: Heartbreaker All That Matters Hold Tight Recovery Bad Day All Bad PYD (feat. R. Kelly) Roller Coaster Change Me Confident (feat. Chance the Rapper) One Life Backpack (feat. Lil Wayne) What's Hatnin (feat. Future) Swap It Out Memphis (feat. Big Sean) All That Matters (Video) Justin Bieber's Believe (Trailer) (Video) Guatemala Pencils of Promise Journal (Video)