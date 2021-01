Justin Bieber, è uscito il video della canzone Anyone

La popstar ha subito conquistato il pubblico, infatti il videoclip di Anyone conta già oltre venti milioni di visualizzazioni su YouTube

Venerdì 1° gennaio la voce di Sorry ha pubblicato il video di Anyone ottenendo subito un responso straordinario, infatti in poco tempo il filmato ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube tanto da contarne al momento oltre venti milioni.

Justin Bieber, il video dei preparativi per il concerto di Capodanno

Justin Bieber: i successi più recenti

Justin Bieber scherza per promuovere "Monster": "Chi è Shawn Mendes?"

Negli ultimi mesi Justin Bieber (FOTO) ha conquistato numerosi riconoscimenti scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta, tra i suoi ultimi successi il disco Changes che ha raggiunto il gradino più alto del podio della US Billboard 200.

Per quanto riguarda i singoli, spiccano Yummy e la collaborazione con Ariana Grande (FOTO) sulle note di Stuck with U, certificata disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto oltre 200.000 copie.

Troviamo poi Monster, duetto con Shawn Mendes ed estratto come secondo singolo dall’album Wonder della voce di Stiches; grande successo anche per il video ufficiale che al momento conta più di settantotto milioni di visualizzazioni su YouTube.