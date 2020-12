Justin Bieber, il video dei preparativi per il concerto di Capodanno

Una breve anteprima di ciò a cui potrà assistere il pubblico, nell’ultima serata dell’anno la voce di Sorry intratterrà i fan con un concerto in streaming. Poco fa la popstar , classe 1994 , ha condiviso una breve anteprima delle prove tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di centocinquantacinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari.

Il video ha subito ottenuto numerosi commenti positivi tanto da contare al momento oltre un milione di like e tre milioni di visualizzazioni .

Il filmato, dalla durata di pochi secondi, vede Justin Bieber ( FOTO ) cantare Lonely, il singolo in collaborazione Benny Blanco che ha guadagnato un grande successo su YouTube grazie al videoclip ufficiale che vanta più di settantasette milioni di visualizzazioni.

Justin Drew Bieber , questo il nome all’anagrafe, è reduce dal successo dell’ultimo disco Changes, certificato con un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie. Nelle scorse ore il cantante ha mostrato i preparativi dell’evento che lo vedrà protagonista la sera del 31 dicembre.

Justin Bieber, la scaletta del concerto di Capodanno in streaming

Justin Bieber: più di un decennio di successi

Dall’affermazione mediatica con One Time ai recenti trionfi, in oltre dieci anni di carriera Justin Bieber ha collezionato prestigiosi traguardi imponendosi come uno degli artisti più amati e popolari a livello mondiale.

Se i videoclip dei suoi brani hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube, i suoi dischi hanno scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta, tra i suoi maggiori successi il disco Purpose, certificato con ben cinque dischi di platino grazie alla vendita di oltre cinque milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.