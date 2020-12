Justin Bieber, la scaletta del concerto di Capodanno in streaming

Dopo l’annuncio di un concerto di Capodanno in streaming per tutti i fan, Justin Bieber ( FOTO ) ha rivelato parte della scaletta dell’evento live che verrà trasmesso a più riprese. A causa dell’emergenza legata al Covid-19( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ),Justin Bieber non ha mai presentato dal vivo l’album “ Changes ” e con il concerto di Capodanno proverà a colmare un vuoto di circa dieci mesi dall’uscita (14 febbraio 2020). Il costo previsto per il biglietto del concerto di fine anno di Justin Bieber è di 25 euro. Una cifra alla portata di tutti, atta a consentire un vero e proprio accesso di massa in digitale. Si tratta del primo evento live di Bieber dal 2017 a oggi , ovvero dal suo “Purpose World Tour”.

La collaborazione con Shawn Mendes

In tanti sperano anche di vedere un duetto con Shawn Mendes sulle note di “Monster”, singolo che nasce dalla collaborazione tra i due artisti canadesi. Il video della canzone ha superato quota 68 milioni di visualizzazioni ed è stato costruito con un unico piano sequenza in cui Shawn Mendes e Justin Bieber si alterano al centro della camera per poi ritrovarsi insieme nella parte finale, l’ambientazione è un bosco dalle atmosfere autunnali. La collaborazione con Shawn Mendes arriva dopo il grande successo di “Stuck with U” in duetto con Ariana Grande, canzone i cui proventi sono stati destinati ai figli degli operatori sanitari in prima linea nella battaglia per il covid 19. Nel video ufficiale compaiono Michael Bublè, Gwyneth Paltrow, Chance the Rapper, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Demi Lovato. Successivamente Justin Bieber ha collaborato con Chance The Rapper per il singolo “Holy”.