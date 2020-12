Il 2020 è stato un anno complesso sotto innumerevoli punti di vista. La necessità di mantenere una determinata distanza tra le persone, al fine di evitare il contagio, ha messo in ginocchio il mondo degli spettacoli live. Lo sa bene Justin Bieber , che ha deciso di fare qualcosa in merito, agendo in prima persona.

L’artista canadese ha scelto di concludere l’anno con un concerto, affidandosi allo streaming. Una manifestazione che sarà seguibile in tutto il mondo, senza limiti d’accesso ovviamente. I fan di Bieber potranno dunque salutare il nuovo anno con lui, seppur virtualmente, nella speranza che sia di buon auspicio.

A causa dell’emergenza legata al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) il suo ultimo album, “Changes”, non ha ancora avuto un vero e proprio riscontro live. In qualche modo il cantante proverà a ottenerlo durante l’ultima notte dell’anno, a distanza di dieci mesi dall’uscita (14 febbraio 2020).

Capodanno con Justin Bieber, cosa sapere

La speranza è quella di poter organizzare nuovamente concerti nel 2021, chiudendo questo periodo di stop forzato proprio con Capodanno. Impossibile pensare a degli eventi live fin dai primi di gennaio, ma di certo la macchina organizzatrice potrà tornare in funzione.

Per il momento però può bastare lo streaming, che ha già dimostrato il proprio potenziale in questi mesi. Se da un lato, infatti, non è paragonabile a un live, dall’altro offre la possibilità di una partecipazione globale.

Il costo previsto per il biglietto del concerto di fine anno di Justin Bieber è di 25 euro. Una cifra alla portata di tutti, atta a consentire un vero e proprio accesso di massa in digitale. Non è da escludere, inoltre, la presentazione o l’anticipazione di un nuovo progetto. Secondo i piani dell’artista infatti era previsto un nuovo album di inediti. Questo avrebbe dovuto offrire un naturale seguito a “Changes” ma, considerando le condizioni particolari del 2020, tutto sembra rimandato. Del disco non si hanno notizie, ma forse Bieber tiene in serbo una sorpresa per chiudere al meglio l’anno con i suoi fan.

Un breve annuncio è stato pubblicato sul profilo Instagram di Justin Bieber: “Ci vediamo a Capodanno. #BieberNYE in vendita ora in tutto il mondo”. Immediata la risposta da parte dei suoi fan, con centinaia di migliaia di reazioni positive. Sul profilo è anche indicato il link per procedere all’acquisto dei biglietti, per poi accedere al concerto vero e proprio attraverso “JustinBieberNYE.com”. Si tratta del primo evento live di Bieber dal 2017 a oggi, ovvero dal suo “Purpose World Tour”.