Vogue Italia, Justin Bieber e Hailey Baldwin conquistano la cover

Un post da milioni di like: il cantante ha condiviso due scatti del servizio fotografico realizzato per Vogue Italia

Justin Bieber e Hailey Baldwin ( FOTO ) formano una delle coppie più seguite dello showbiz internazionale, inoltre nel corso degli anni il cantate e la modella si sono imposti come due vere e proprie icone di stile e glam.

Justin Bieber ha pubblicato lo scatto ringraziando Vogue Italia della cover, nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di due milioni di like.

La voce di Yummy ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram che conta oltre centoquarantotto milioni di follower che lo rendono il decimo account più seguito della piattaforma e il quarto cantante in assoluto, prima di lui soltanto Ariana Grande, Selena Gomez e Beyoncé .

Da milioni di follower su Instagram a testimonial di alcuni dei brand più famosi al mondo, passando anche per la prestigiosa cover di Vogue Italia. Hailey Baldwin e Justin Bieber hanno conquistato la copertina del magazine con un bellissimo scatto.

Justin Timberlake e Justin Bieber in uno studio di registrazione

Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 5 Ott 2020 alle ore 12:46 PDT

Justin Bieber: i successi più recenti

Il cantante, classe 1994, ha fatto il suo comeback discografico con il singolo Holy in duetto con Chance the Rapper. Il brano ha riscosso ottimi consensi conquistando la terza posizione della prestigiosa classifica US Billboard Hot 100.

Justin Bieber è reduce dal successo del duetto con Ariana Grande (FOTO) sulle note di Stuck with U, certificato disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.