Justin Timberlake e Justin Bieber in uno studio di registrazione

I due artisti sono stati fotografati insieme, ma al momento nessuna conferma su una loro possibile collaborazione

Una coppia inedita, due artisti che non hanno bisogno di presentazioni, da un lato una colonna portante della musica pop, dall’altro l’artista che ha dominato la scena discografica dell’ultimo decennio, stiamo ovviamente parlando di Justin Timberlake e Justin Bieber, ritrovatisi insieme in uno studio di registrazione.

La notizia ha entusiasmato il pubblico finendo sui media di tutto il mondo: le due popstar potrebbero finalmente collaborare insieme. Poche ore fa la voce di Cry Me A River ha condiviso un breve filmato in cui appare all'interno di uno studio di registrazione insieme al produttore Timbaland, suo braccio destro in numerosi progetti discografici. Il cantante ha lasciato intendere il ritorno alla produzione di nuova musica scrivendo nella didascalia del filmato: "Finalmente di nuovo insieme".

Successivamente, Timbaland ha condiviso alcune immagini, tra queste uno scatto in cui è possibile vedere Justin Bieber e Justin Timberlake insieme, nessun dettaglio è stato però rivelato lasciando i fan delle popstar nel mistero. Se la voce di Sorry ha appena fatto il suo comeback discografico con il nuovo singolo Holy in collaborazione con Chance The Rapper, l'ultimo album di Justin Timberlake risale al 2018, stiamo ovviamente parlando di Man of the Woods, certificato con un disco d'oro negli Stati Uniti d'America per aver venduto più di mezzo milione di copie.